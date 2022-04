La espera terminó, Real Madrid campeón de La Liga

Real Madrid venció 4-0 a Espanyol y se convirtió en campeón de La Liga, el equipo blanco plagado de suplentes no encontró resistencia ante un rival que no pudo contener a Rodrygo Goes quien fue la figura del encuentro con un doblete, los ‘Merengues’ conquistaron la liga número 35 de su historia.

Con la banca basta, Real Madrid goleó a Espanyol y es campeón de La Liga

El título del Real Madrid se saboreaba desde antes del inicio, la afición no falló a su cita en el Santiago Bernabéu que celebró el campeonato tras el silbatazo final, un partido histórico para Marcelo quien superó a Paco Gento como el futbolista ‘Merengue’ con más títulos, el brasileño levantó su trofeo 24 con el club.

Mariano quien ocupó el lugar de Karim Benzema dio el primer aviso recién comenzaba el encuentro, los visitantes se acercaron al arco de Thibaut Courtois, pero sin un peligro real y el equipo blanco tuvo paciencia durante poco más de media hora hasta que Rodrygo acercó el título a las vitrinas del Madrid.

El brasileño encarriló el triunfo en 10 minutos, abrió el marcador al 33 y al 43 marcó el 2-0 que dio inicio a la fiesta en el coliseo blanco, la segunda mitad solo sirvió para confirmar que Real Madrid es el mejor equipo del futbol español esta campaña.

Marco Asensio y Karim Benzema sellaron la victoria y el campeonato, el francés va camino al ‘Pichichi’ y está cerca de ser el primer francés en ganar el título de goleo en el futbol español, ahora el equipo blanco pondrá toda su energía en la Champions League porque el sueño del doblete ha comenzado.