¿Kylian Mbappé en el mercado?, Real Madrid no ficharía al francés

🚨‼️ AMPLIACIÓN | MBAPPÉ NO jugará en el REAL MADRID



🗣️ Informa @JGALLEGOonfire



❌ El club blanco no tiene prevista la incorporación del francés aunque este decida no ampliar su vinculación con el PSG y salir libre el próximo verano



➕TODOS LOS DETALLES https://t.co/RfcwfG3PNd pic.twitter.com/kB1RNWuVyP