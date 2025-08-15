Jules Koundé renueva con el Barcelona

Redacción FOX Deportes

El Barcelona confirmó la renovación de contrato de Jules Koundé, una de sus piezas más valiosas.

El defensa será parte del equipo hasta junio de 2030, lo que significa una ampliación en la relación con los ‘Blaugranas’ de dos años. Su primer contrato con el equipo, en 2022, era por cinco temporadas (junio 2028) y tenía una cláusula de rescisión de 1 billón de euros.

El Barcelona dijo en un comunicado de prensa que habrá un evento institucional con el jugador y el presidente, Joan Laporta, para formalizar la firma del nuevo contrato.

Desde su llegada a la Ciudad Condal, procedente del Sevilla, Koundé acumula 141 partidos, siete goles y 18 asistencias. Además, cuenta con dos títulos de La Liga, dos de la Supercopa de España y uno de Copa del Rey.