Jugadores del Real Madrid se despidieron de Casemiro

No cabe duda de que el brasileño Carlos Henrique Casemiro, quien este viernes fue transferido del Real Madrid al Manchester United, dejó huella en el vestidor blanco.

Primeramente el alemán Toni Kroos, en su cuenta de Instagram, se refirió a la tercia que armó con Casemiro y Luka Modric y destacó que nunca perdieron una final juntos.

"Desliza a la izquierda, no encontrarás una final perdida con esta combinación. ¡Lo dice todo! Lo echaré de menos. Te voy a echar de menos".

Otro que dejó un mensaje para el jugador brasileño fue el uruguayo Federico Valverde, quien le agradeció las atenciones que tuvo con él desde su llegada a la capital española.

"Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre depositó su confianza en mí. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case".

El croata Luka Modric compartió un breve mensaje en su cuenta oficial de Twitter para despedirse del brasileño: "¡Qué viaje!", decías el mensaje, acompañado con una foto de la reciente Champions League.

Finalmente su compatriota Rodrygo, otro más de los que recibieron en su momento la bienvenida de Casemiro, se despidió de él llamándolo cariñosamente, 'Casemito'.

"¡Casemito! Gracias por todos los momentos y principalmente por cada enseñanza tuya. Te deseo siempre lo mejor para ti y para toda tu familia. ¡¡Disfruten mucho esta nueva etapa!! ¡Eres un referente para nosotros!"