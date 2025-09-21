José Bordalás defiende a Getafe de las críticas de Ferran Torres

Redacción FOX Deportes

José Bordalás le respondió a Ferran Torres quien después de la victoria 3-0 de Barcelona sobre Getafe declaró que el conjunto madrileño "no propone nada", el técnico consideró que su comentario "es una falta de respeto".

"Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario", lamentó Bordalés desde la sala de prensa del Estadio Johan Cruyff.

El técnico respondió así a las declaraciones que el futbolista Ferran Torres realizó tras el encuentro en las que aseguraba que Getafe "a veces no propone nada e intenta hacer demasiadas faltas".

Con todo, Bordalás admitió la superioridad del Barcelona, que, según analizó, "ha golpeado" a su equipo en el primer tiempo y "ha sido superior" a lo largo del partido. "Nada que objetar porque son un grandísimo equipo", ha añadido.