Jordi Alba niega necesidad de reivindicarse con el Barcelona

El lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba consideró que no se tiene “que reivindicar” tras regresar a la titularidad, después de tres partidos partiendo desde el banquillo, en el estreno del conjunto azulgrana en esta Liga de Campeones, que terminó con triunfo de los de Xavi Hernández por 5-1 ante el Viktoria Pilsen.

“Llevo muchos años en el club y también he pasado por momentos en los que no he jugado. Ahora no he tenido esos minutos, pero he intentado animar al grupo en todo lo que he podido. El ambiente es extraordinario”, consideró el defensa en un acto celebrado en el Pabellón de la Vall d’Hebrón de Barcelona para presentar las nuevas botas Adidas X Speedportal.

Además, sobre este tema explicó que “nunca” se ha quejado cuando no ha jugado. “Cuando juego tampoco pregunto el motivo. Lo llevo bien, ayudando a los más jóvenes a que cada día sean mejores”, sentenció.

Este verano el Barça ha fichado a Marcos Alonso para el lateral izquierdo, y el canterano Alejandro Balde ya ha sido titular en tres encuentros de Liga.

Un rápido estreno de Robert Lewandowski con el Barcelona

“Está claro que la competencia nos hace mejores. Pero siempre intento estar al 100%, haya quien haya. Poco a poco estoy cogiendo la forma y cada vez me encuentro mucho mejor”, aseguró Alba.

Respecto a la oportunidad que tuvo para irse al Inter de Milán en el último día del mercado de fichajes, el jugador azulgrana fue contundente: “Mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barça, porque me veo capacitado para estar aquí los años que me quedan de contrato. Creo que siempre he mostrado mi compromiso. Pero las decisiones del club son las que son y nunca me voy a meter en ese tema”.