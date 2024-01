Javier Aguirre puso al Mallorca en cuartos de la Copa del Rey

El entrenador del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre, reconoció al final de la eliminatoria ante el CD Tenerife que ya estaba preparando la lista de los jugadores que iban a lanzar los penaltis cuando llegó el gol del canadiense Cyle Larin, justo en el minuto 120, el último de la prórroga.

"Ha sido muy igualado, el partido estaba para cualquiera, fue muy dramático, ya estaba pensando en los penaltis, estaba haciendo la lista cuando vino el gol", dijo en sala de prensa.

En su primera visita a Tenerife, el técnico azteca quiso felicitar al rival, así como a su afición, "que llevó a su equipo en volandas".

¡Estaremos en los cuartos de final de la Copa del Rey! pic.twitter.com/miyTKjRkiH — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 16, 2024

Aguirre admitió que pese a que el Tenerife está una categoría por debajo del Mallorca, "no se vio la diferencia, nos incomodaron, no nos dejaron jugar, no teníamos espacio, a ratos fueron superiores, nos compitió de tú a tú, no dieron patadas, jugaron al futbol y desafortunadamente para ellos, tiene que ganar alguien y así es el futbol".

Aguirre confirmó que el defensa Pablo Maffeo estará tres meses de baja y el club tendrá que buscar un recambio en este mercado de enero.

"Hay que buscar un sustituto, tres meses son muchos partidos", concluyó.