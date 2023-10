Javier Aguirre no ve en riesgo su puesto en el Mallorca

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, afirmó este sábado, tras el empate 0-0 ante el Getafe, resultado que mantiene al equipo muy cerca de los puestos de descenso, que no teme por su futuro en el banquillo bermellón.

"Lo dije antes. Estoy tranquilo, perfectamente tranquilo. No me siento cuestionado porque esto camina. Los datos son crudos, duros, y motivos puede haberlos para que la gente me cuestione, también a mi cuerpo técnico y a los jugadores", respondió Aguirre a una pregunta sobre la decepcionante trayectoria del Mallorca en LaLiga EA Sports.

🤷🏻 ¿Qué le ha faltado al Mallorca esta tarde?



🇲🇽 Javier Aguirre responde:



❌⚽️ “Gol, gol, gol, gol, gol”.

El sexto empate en once jornadas disputadas preocupa al "Vasco", aunque reitera que confía "muchísimo" en su equipo. "Nos falta la guinda, que es el gol y creo que es una cuestión mental porque tengo jugadores que meten golazos en los entrenamientos. Hoy te vas con la sensación de que pudiste ganar, como en otros partidos con una posesión del 60 por ciento y generando ocasiones de gol. Pero te vas dejando puntos en el camino. La situación es la que es y no dejaré que nadie se venga abajo, eso lo controlo yo.", remarcó el técnico mallorquinista.

Aguirre ha insistido en que solo se han jugado once partidos de Liga. "Hay que seguir. Quedan 38 jornadas y las valoraciones hay que hacerlas en junio. Tengo que agradecer a la afición su apoyo. Hoy han estado de diez, siempre animando al equipo. Seguiremos trabajando, empezando por la Copa del Rey (el Mallorca visitará el campo del Boiro gallego), para mejorar", insistió Javier Aguirre.