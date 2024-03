Javier Aguirre no se olvida de la Liga: "eso es lo que nos da vida"

Para el técnico mexicano del Mallorca, aún no es tiempo de pensar en la final de Copa

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, se ha negado en rotundo a opinar sobre la final de la Copa del Rey que su equipo jugará el 6 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla ante el Athletic Club, y solo admitió preguntas sobre el Girona, rival este domingo de los bermellones en la Liga espaola.

"La Liga es la que nos da la vida", zanjó Aguirre en rueda de prensa. "No estamos para tirar cohetes (en el campeonato liguero) y no nos podemos despistar. En casa tenemos que hacernos fuertes. Lo que importa es el Girona, candidato sorprenderte al título de Liga, a la Champions, y a lo que haga falta", apuntó.

El 'Vasco' recordó el choque de ida en Girona, en el que el conjunto catalán les pasó "por arriba", admitió, al derrotarle por 5-3.

Tranquilidad, naturalidad, confianza… llamadlo como queráis.



Simplemente, 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐫𝐫𝐞. pic.twitter.com/PPkjmbK0yL — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) February 29, 2024

"No podemos cometer los mismos errores. No estuvimos bien, tampoco entramos bien al partido, fuimos blanditos y perdimos nuestra esencia. Ellos nos hicieron muchas llegadas, nos vapulearon. Hemos aprendido la lección (el Mallorca eliminó al Girona en los cuartos de final de la Copa del Rey al vencerle 3-2 en Palma) y no les daremos tantas facilidades".

Con respecto al estado físico en la que llegarán sus jugadores tras los 120 minutos disputados este martes en las semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en el Reale Arena, con prórroga de penaltis incluida, el técnico de Ciudad de México admitió que ese era un tema cuya respuesta la sabrá "mañana".

"El partido acabó muy tarde. No entrenamos al día siguiente, en el regreso a Palma, y la Liga nos quitó, por ahí, un día por su calendario. El Girona te obliga a correr y seguro que agotaremos los cinco cambios. Me preocupa más el estado físico que el anímico de los futbolistas, que están centradísimos", aseveró Javier Aguirre.