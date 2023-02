Javier Aguirre, emocionado por enfrentarse al Espanyol

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, pronosticó "un bonito duelo" en el partido de la Jornada 23 de La Liga que enfrentará su equipo con el Espanyol de Diego Martínez en el RCDE Stadium.

"Ellos vienen de ganar (en Elche), nosotros también (al Villarreal). Ojalá seamos capaces de romper esa mala racha como visitante y cambiar el curso de las estadísticas", señaló Aguirre en alusión a las cuatro derrotas seguidas fuera de casa.

"Si no somos competitivos nos gana cualquier equipo. Tenemos que jugar bien al futbol, ser solidarios cuando no tenemos la pelota. Esto no lo hacemos cuando jugamos fuera y nos cuesta caro", explicó.

"No hemos vuelto bien tras el Mundial (de Catar) fuera de casa y solo hemos encontrado, apenas, el tono en Sevilla", admitió Aguirre.

El Mallorca, pese a los malos resultados como visitante, es octavo en la tabla con 31 puntos. Posicionándose más cerca de las competiciones europeas que de la zona de descenso impulsado por sus excelentes resultados en su estadio de Son Moix.

Aguirre, no obstante, no quiere ni oír hablar de jugar en competiciones europeas la próxima temporada.

"No soy yo quien para frenar la euforia de ustedes (los medios de comunicación), jugadores o de la afición. No es mi papel, es algo que como técnico no puedo controlar. Pero, con la experiencia que tengo de tantos años en el futbol español, sé que 31 puntos no alcanzan para nada", valoró el entrenador.

Con respecto al equipo, confirmó que cuenta con todos los jugadores ante el Espanyol, y anunció que "quizás" haga algún cambio con respecto al XI que venció 4-2 al Villarreal en Palma.

"He hecho cambios en cada partido en diferentes posiciones. Quiero que todos se sientan partícipes del equipo en lo bueno y en lo malo", explicó Aguirre, quien expresó su satisfacción por los resultados de "la competencia interna" que ha fomentado al rotar a casi todos los integrantes de la plantilla.

"Todos deben sentirse importantes. He rotado en todas las posiciones, afortunadamente no tengo lesionados y eso me permite mover la baraja", remarcó.

El técnico mexicano, asimismo, también recordó su paso por el Espanyol y elogió a su colega Diego Martínez: "A Diego lo respeto mucho. Con el Granada hizo un gran trabajo, lo metió en puestos europeos, y con el Espanyol también está haciendo un gran trabajo. Es un trabajador de esos que les gusta su profesión, tiene vocación de entrenador. El Espanyol viene de una importantísima victoria en Elche. Recuperan efectivos y seguramente querrán refrendar esa victoria en casa, en un campo primoroso donde estuve dos temporadas", recalcó Javier Aguirre.