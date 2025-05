Jacobo Ramón, el 'salvador' del Real Madrid que no saba cómo metió el gol decisivo

EFE

Jacobo Ramón, canterano del Real Madrid y autor del tanto de la victoria este miércoles en el minuto 95 ante el Mallorca (2-1), reconoció que “no” sabe “cómo” anotó el gol en una noche que ha “soñado” toda su vida.

“Es inexplicable. He soñado con esto toda mi vida. Con esta camiseta hay que ir hasta el final. No hay mejor manera de meter mi primer gol que esta. He visto un centro, la han peinado, he pensado que iba a ir ahí y no sé cómo, pero la he metido”, dijo en Realmadrid TV.

El gol de Jacobo Ramón que salvó al Real Madrid del ridículo

“Es impresionante marcar en el Bernabéu. No me lo hubiera imaginado y más en el minuto que ha sido. Es un orgullo enorme y ojalá vengan muchísimos más. Era mi primera titularidad aquí. Al principio estaba un poco nervioso, pero a medida que han pasado los minutos me iba sintiendo mejor. El final se explica solo. Estoy muy contento”. valoró.

Un Jacobo Ramón que, además, analizó cómo fue un encuentro que el Real Madrid ganó en el último ataque.

“El Mallorca es un buen equipo. Han metido el primer gol y se han echado un poco atrás, pero hemos tenido muchas ocasiones. El portero ha hecho un partidazo, pero al final hemos conseguido ganar", señaló.