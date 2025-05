Hansi Flick pone punto final a una gran temporada

EFE

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró tras la victoria por 0-3 en San Mamés frente al Athletic Club en la última jornada liguera que "ha sido perfecto terminar así la temporada".



"Hemos jugado muy bien contra uno de los mejores equipos de la liga y contra un gran ambiente. Me ha encantado lo que he visto, ha sido genial. Después de tantas celebraciones terminar así es perfecto", subrayó el técnico alemán en su valoración del encuentro.

Flick, por otro lado, comentó sobre la titularidad de Iñaki Peña que el guardameta estaba "entrenando a un nivel alto y se lo merecía". "No estaba contento con la decisión que tomé en la portería, pero se lo merecía. Ha hecho un partido fantástico, dejando la portería a cero, y estoy muy contento por él", señaló sin querer valorar la posible incorporación de Joan García, portero del Espanyol, porque no quiere referirse a futbolistas de otros equipos.



Flick fue cuestionado también sobre la llegada al banquillo del Real Madrid de Xabi Alonso y aseguro que está "muy contento de verle" en la liga española. "Hablé con él varias veces cuando estaba en Leverkusen. Me gusta su filosofía y su éxito en Alemania es muy positivo con un equipo que ha jugado a un nivel muy alto y futbolistas que han mejorado con él", explicó.

Por último, el técnico alemán destacó la trayectoria de dos jugadores como Luka Modric, que jugó ayer sábado su último partido con el Real Madrid, y Óscar de Marcos, a quien dio un abrazo cuando fue sustituido en San Mamés en su último partido como profesional.



"Es fantástico que los dos jueguen a este nivel con la edad que tienen. Eso dice mucho de su buena mentalidad, de su actitud y profesionalidad. Los dos le han dado mucho al fútbol y les deseo buena suerte en el futuro", concluyó el técnico barcelonista