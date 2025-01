Hansi Flick confía en Barcelona para reactivar a Dani Olmo y Pau Víctor

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick,aseguró este viernes tener "confianza" en que los atacantes Dani Olmo y Pau Víctor puedan volver a ser inscritos en las próximas horas, luego de haber sido borrados por La Liga debido a irrgularidades en sus fichajes en torno al fair play finaciero.

"Tenemos confianza, pero hay que esperar. Yo siempre soy positivo", ha afirmado Flick en la víspera del debut del conjunto azulgrana en la Copa del Rey ante el Barbastro.

El preparador germano ha explicado que ha estado hablando esta mañana sobre la situación de ambos jugadores con el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, pero no ha querido desvelar detalles de la conversación.

"No quiero hablar demasiado de esto, porque cada uno hace su trabajo y el mío es preparar al equipo para el próximo partido. Para ser honesto, la situación no es algo que me agrade y a los jugadores tampoco, pero somos profesionales", ha afirmado Flick, quien ha destacado que tanto Olmo como Víctor "son optimistas y quieren jugar en este club y para este club".

Hansi Flick: "Las cosas son como son y debemos aceptarlo, somos profesionales. Yo me centro en el fútbol y en entrenar. Tenemos confianza en el club. Yo siempre soy positivo, pero tenemos que esperar a la decisión."

En una rueda de prensa más breve de lo habitual, el técnico del conjunto azulgrana ha querido poner el foco en el duelo contra el Barbastro: "He visto el partido del año pasado y fue duro. Juegan bien. Tenemos que estar muy concentrados desde el primer segundo. Ese va a ser nuestro objetivo mañana".

Para el debut copero, Flick ha descartado al defensa Andreas Christensen, en la recta final de su recuperación de la tendinopatía que arrastra desde hace meses.

"Lo está haciendo muy bien, ha mejorado, pero es pronto para Barbastro. Veremos si para Arabia Saudí (en la Supercopa de España), hay que esperar", ha comentado sobre la evolución del central danés.

Y tampoco ha querido confirmar si en la Copa se vivirá el debut del meta Wojciech Szczesny: "Lo que puedo decir es que Tek está entrenando muy bien, pero la decisión no está tomada, veremos mañana".

Por último, no ha querido dar por hecho el regreso del defensa Eric García al Girona en este mercado de invierno. "No creo, pero no sé lo que pasará. Es un muy buen jugador, inteligente y muy profesional. El problema es que tuvo la lesión. Pero no pensamos en su salida de momento", ha afirmado.