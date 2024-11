Hans Flick le dio su crédito a Xavi en el buen momento de Barcelona

Hans Flick aseguró este sábado que "no es justo" compararle con su predecesor, Xavi Hernández, del que ha destacado que "dio la oportunidad a los (jugadores) jóvenes" de debutar con Barcelona, una apuesta que él está "continuando".

🔊 Hansi Flick: ❝Contra la Real Sociedad será un buen partido. Es un equipo que me gusta porque es técnico e inteligente❞ pic.twitter.com/ftoccg5cqW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2024

"No es justo comparar mi trabajo con el de Xavi. Son situaciones diferentes. Tengo el máximo respeto por él, porque fue un gran jugador y entrenador. Él dio la oportunidad a los jóvenes y hay que darle crédito por ello. Yo estoy continuando en esta línea", ha afirmado el técnico alemán.

Una vez más, Flick repitió que "la clave" del Barça es "ir partido a partido" y, al ser preguntado por si una victoria este domingo ante la Real Sociedad allanaría el camino hacia el título, respondió que se trata de "un partido más".

"No miramos atrás, nos centramos en el siguiente partido. Hay tres puntos en juego, que son nuestro objetivo, pero no será nada fácil. Tendremos que luchar durante los 90 minutos como un equipo. Me gusta cómo juega la Real. Es un equipo muy inteligente y técnico. Será un buen partido", ha augurado.

Por último, el técnico habló sobre los códigos de conducta que rigen al vestuario de Barcelona, como la obligación de ser puntual: "Es la norma. No hablo de lo que ha sucedido en el pasado. Se trata de tener respeto. Si llegas cinco minutos tarde, los otros te tienen que esperar y esto no es respeto".