Gonzalo García tiene un acuerdo con Getafe

Gonzalo García ha sido la gran revelación del Mundial de Clubes. Tras la baja de Kylian Mbappé, el canterano se convirtió en el líder del ataque ‘Merengue’, pero ¿podría dejar el equipo?

De acuerdo con el presidente del Getafe, Ángel Torres, García tiene un acuerdo con su equipo, así lo confirmó en la presentación de los uniformes de la campaña 2025/26:

Sin embargo, dadas las actuaciones que ha tenido el delantero en el Mundial de Clubes, su salida del cuadro ‘Merengue’ podría estar lejos de suceder y eso lo sabe bien Torres, pues “dado cómo está el niño, es posible que no. Pero en el futbol esto cambia. Hoy parece negro, mañana...”.

García, de 21 años, suma cuatro goles en cinco partidos del torneo, además de una asistencia en cuartos de final.

El interés del Getafe no es nuevo, de hecho, Torres aseguró que “llevamos dos años detrás de ese futbolista” y estuvieron cerca de cerrarlo en enero de 2025, cuando era parte del Real Madrid Castilla:

