Gerard Piqué anuncia su retiro

Una noticia ha estremecido todos y cada unos de los rincones culés de Barcelona: Gerard Piqué ha anunciado su retiro como futbolista profesional.

A través de un video publicado en redes sociales, el defensa central, quien ha ido perdiendo protagonismo en el esquema de Xavi Hernández, ha anunciado que el próximo sábado jugará su último partido como futbolista profesional.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

“El futbol me ha dado todo. El Barca me ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que todos los sueños de niño se han cumplido ha llegado el momento de decirles que he decidido terminar con este ciclo. Siempre dije que después del Barca no habría otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, se escucha el video publicado en la cuenta personal del jugador.

Piqué, salido de la Masía, jugó en total 615 partidos para el Barcleona en los dos proceso que vivió como jugador culé.

Marcó 53 goles, asistió en 15 ocasiones y ganó todos los títulos posibles con el equipo, incluido el sextete en la temporada 2008-2009.

Gerard Piqué también fue un jugador insignia para la Selección Española, con quien logró levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, así como la Eurocopa.

Este sábado, el Barcelona jugará en el Camp Nou ante el Almería y cerrará el primer semestre de la temporada visitando al Osasuna.