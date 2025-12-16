Florentino Pérez sufre de "barcelonitis aguda"

Héctor Cantú

Horas después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reavivara el tema del caso Negreira y acusara a las autoridades del futbol español de no haber sancionado como era necesario al Barcelona, ha llegado la respuesta por parte del presidente del club culé.

Las declaraciones vertidas antes del inicio del partido de la Copa del Rey entre Barcelona y Guadalajara, el mandamás culé aseguró que las acusaciones de Florentino Pérez son desproporcionadas.

“En el Real Madrid ya no tienen ‘barcelonitis’. Ya es ‘barcelonitis’ aguda. Siguen estirando el tema Negreira para justificar algo que no les está saliendo bien”, aseguró Laporta.

Pero más allá de un arrebato merengue por intentar hacer menor el golpe deportivo que ha conseguido el Barcelona en este primer tramo de la temporada y lo sucedido en la anterior, donde el Real Madrid se marchó con las manos vacías, para el presidente del club el origen de la controversia viene como un ataque por haber dictado diferencias en sus proyectos deportivos.

“Si se ha cambiado el discurso será porque el año pasado había coincidencia en ciertos proyectos y ahora a la vista de que no han fructificado, no han llegado y tenemos un acuerdo con UEFA porque lo que buscamos es la paz en el fútbol y otros parece que no”, agregó.

El Barcelona terminará el año como líder de La Liga y siete puntos del Real Madrid en caso de que ambos equipos ganen sus últimos encuentros ante el Villarreal y Sevilla, respectivamente.