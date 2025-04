Fede Valverde, un golazo inolvidable que no pensó

EFE

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, agradeció el apoyo y "el cariño" de la afición del Santiago Bernabéu tras la eliminación de la Liga de Campeones, y el empuje que les guió al triunfo ante el Athletic con un gol suyo en el minuto 93.



"Ha sido una locura, muy feliz y orgulloso del esfuerzo de todo el equipo, muy agradecido a la gente porque a pesar de lo que pasó el otro día han venido al estadio y nos han apoyado del primero al último minuto", dijo Fede Valverde en Real Madrid Tv. Gol de antología de Federico Valverde y el Real Madrid sigue con vida

"Les agradecemos el apoyo y el cariño que nos brindan aunque las cosas no siempre salgan como queremos. Sabíamos que era complicado tras la derrota salir adelante pero felices por la victoria y con un gol", añadió.



Fede analizó la jugada del gol del triunfo, cuando mató el balón con el pecho y enganchó en el minuto 93 una volea que puso el balón en la escuadra.



"No pensé mucho al final, a veces pienso tanto que me vienen dudas. Esta vez no pensé, disparé. Hoy fue un partido que he tirado mucho a puerta, la mayoría han ido bien, me he sentido con mucha confianza y al final ha podido entrar", aseguró.

Su noveno tanto del curso es fruto del trabajo en entrenamientos, explicó Valverde, agradecido a los porteros por el trabajo extra y al cuerpo técnico encabezado por Ancelotti.



"Muy orgulloso, es la base del trabajo y del esfuerzo también, de la ayuda de los porteros que siempre se quedan un poco más para entrenar los tiros y de los entrenadores que nos insisten en que nos quedemos a tirar. Hoy ha salido bien", dijo.



En su análisis de partido, Fede se quedó con la reacción del Real Madrid en la segunda parte. "Ha sido un partido muy duro, nos costó mucho crear juego en la primera parte, generar acciones de gol, pero cambiamos en la segunda la actitud, la entrega y con la ayuda de la gente atacamos mucho mejor".



Por último, enfocó el partido de Liga ante el Getafe del miércoles antes de la final de la Copa del Rey del próximo sábado en Sevilla ante el Barcelona.



"Pensamos primero en Getafe. Todavía estamos luchando LaLiga ilusionados y con fe por ganarla, luego ya veremos el gran partido de una final contra el Barcelona. Hay que ir día a día, partido a partido. Nos ayuda a mentalizarnos para trabajar mañana para Getafe", sentenció.