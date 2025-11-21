¡Exgobernador de Jalisco es auxiliar en el Real Valladolid!

EFE

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, anunció que es el nuevo auxiliar técnico del uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Real Valladolid de la segunda división de España, para la temporada 2025-2026.

"Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Fútbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como auxiliar técnico del primer equipo en LaLiga2", señaló el exfuncionario a través de sus redes sociales.

Enrique Alfaro, quien fue gobernador de Jalisco del 2018 al 2024, aseveró que desde hace poco más de dos años empezó a prepararse para cumplir el sueño de prepararse como entrenador porque sintió que su papel en la vida política había terminado.

"Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Mis ganas y entusiasmo por la política se habían agotado. Así que me puse manos a la obra. Cursé mis estudios de entrenador en el campus virtual de la ATFA, institución argentina que ha formado entrenadores de clase mundial", explicó.

El ahora auxilar técnico de 52 años agradeció al Real Valladolid por abrirle las puertas para iniciar su carrera en el fútbol.

"Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor fútbol del mundo es un sueño hecho realidad. Hacerlo además en (un) club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso. Por eso agradezco de corazón la confianza del Real Valladolid", señaló.

También dedicó algunas palabras a Guillermo Almada, exentrenador de equipos como el Pachuca y Santos Laguna en México; Barcelona de Ecuador; y el River Plate uruguayo.

"Poder estar cerca de un entrenador al que admiro como Guillermo Almada es un gran honor, será una experiencia invaluable. Sumarme a un gran cuerpo técnico y apoyar a un grupo extraordinario de jugadores es la tarea en la que me concentraré los próximos días de mi vida. ¡Aúpa Pucela!", concluyó Alfaro.

Además de ser gobernador de Jalisco, Alfaro Ramírez fue presidente municipal de Guadalajara entre 2015 y 2018; ex alcalde de Tlajomulco de Zúñiga entre 2012 y 2015; y diputado local entre 2007 y 2009.