Espanyol gana y se mantiene en La Liga

Redacción FOX Deportes

Espanyol sigue en primera división después de derrotar a Las Palmas con goles de Javi Puado y Pere Milla en la segunda mitad, un resultado que le garantiza la permanencia aunque Leganés, su rival por la salvación, ganara 3-0 a Valladolid.

𝐄𝐍𝐒 𝐐𝐔𝐄𝐃𝐄𝐌 𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀. pic.twitter.com/NEW6W02NkJ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 24, 2025

El cuadro periquito se doctoró en suspense. Tras una primera parte cargada de nervios e imprecisiones, un penalti de Essugo a Véliz rompió el partido. El 1-0, transformado por Puado, alteró el desarrollo del choque y dejó sin efecto el buen partido de Las Palmas, que ya estaba descendido matemáticamente antes de empezar.

Los pupilos del técnico Diego Martínez llegaban con facilidad al área rival. Las dudas crecían en el Espanyol, sin brújula, profundidad ni pegada. El punto de inflexión llegó en forma de penalti de Essugo a Véliz en el 64. Puado no falló desde los once metros y puso el 1-0 en el marcador.

𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑳

𝗔𝗶𝘅𝗼̀ 𝗲́𝘀 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮!!!#RCDE pic.twitter.com/l7PKWGYbnL — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 24, 2025

El gol levantó a la afición y al anfitrión, que disfrutó de minutos con más desparpajo arriba. Más liberado, los acercamientos blanquiazules tenían cada vez más peligro. Y Pere Milla recogió la recompensa: el atacante marcó el 2-0 en el 82 después de una asistencia de Puado.

La permanencia era virtual, pero no definitiva. Las Palmas no se quedó de brazos cruzados en este tramo final, pese a no desmontar la fiesta periquita. Joan García volvió a acaparar los focos para cortar una ocasión de Arturo. El cerrojo estaba echado y el Espanyol sigue siendo de Primera.