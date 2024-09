"España no es racista": Dani Carvajal, en desacuerdo con Vinícius

Dani Carvajal se solidarizó con su compañero del Real Madrid, el brasileño Vinícius Jr en su lucha contra el racismo, aseguró que sabe "lo que sufre" cuando se han producido incidentes, pero le recordó que "España no es racista" y tiene "una diversidad cultural altísima".

"Nosotros desde dentro, sus compañeros los jugadores y el míster también lo ha dicho, vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios, que es lo que nos compete a nosotros. Sé lo que sufre Vini en esos momentos que lo he podido tener cerca y lo apoyamos tanto internamente como públicamente", aseguró en rueda de prensa en Belgrado con la selección española.

🇧🇷🇪🇸 CARVAJAL apoya a VINICIUS en la LUCHA contra el RACISMO:



👉"No me parece descabellado irnos del campo hasta que se expulse a la persona que haya insultado". pic.twitter.com/bjnCZVyIYX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2024

Sin embargo, Carvajal no compartió las declaraciones de Vinícius en las que incitó a que se le retire a España el Mundial 2030 si no corrige hasta entonces el racismo.

"Creo que La Liga está mejorando y elaborando protocolos en cuanto a racismo para que la gente energúmena que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel, no puedan volver a acceder a eventos deportivos", afirmó.

"Pero más allá de ese pequeño grupo de personas no considero que España no merezca celebrar el Mundial. Es un país con una diversidad cultural altísima, no hay que poner en duda de que es racista porque hay muchas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño me he criado con muchísimas nacionalidades alrededor en mi barrio de Leganés y puedo presumir de no ser un país racista", sentenció con contundencia.