Endrick no quiere perder el tiempo y buscaría salir del Real Madrid

A sus 18 años, Endrick tiene muy altas ambiciones y ser un jugador de banca en el Real Madrid no es una de ellas, por lo que, si no cambian las cosas a mitad de la temporada, el jugador buscará salir del equipo.

A préstamo, claro está, pero el joven brasileño no piensa truncar su temprana carrera calentando la banca y por eso, buscaría un club donde pueda tener mayor actividad, al menos así esa es a postura del jugador y de su entorno de acuerdo con el diario As.

No haber jugado un solo minuto en el primer partido de la temporada en La Liga puso en alerta a Endrick, que ahora sabe que no es la principal opción de Carlo Ancelotti, al menos no en este momento.

Mallorca frenó a Real Madrid en el inicio de La Liga El equipo blanco comenzó la temporada repartiendo puntos como visitante

Al parecer, el delantero quedó “desmoralizado”, pues en su categoría de joya mundial, máxima promesa en este deporte y seleccionado habitual y activo con la Selección Brsileña, acabó “profundamente decepcionado” al no tener minutos de juego ante Mallorca.

El primer partido de la temporada e San Moix no inició de la manera esperada, pues el campeón de La Liga y la Champions League no pasó del 0-0 pese a la gran pretemporada y los prometedores refuerzos.

¿Endrick está haciendo demasiado alboroto por un partido? Quizá ya vio el nivel de competencia interna que hay en el Real Madrid y no quiere comprometer sus minutos de juego de cara a la Copa del Mundo 2026.