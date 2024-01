El 'Vasco' Aguirre cree que su Mallorca ha quedado a deber

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, aseguró que no cuenta con el argentino Braian Cufré, que ha regresado al club balear tras concluir su préstamo en el New York City de la MLS.

"No lo incluyo en ningún escenario, salvo que el club me diga que tengo que hacerlo porque forma parte de la plantilla; de momento, solo entrena", añadió sobre el lateral izquierdo, exjugador de Vélez Sarsfield..

Aguirre, además, afirmó que ha exigido a sus jugadores que afronten la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, mañana ante el Burgos CF -undécimo clasificado de la segunda división-, "con seriedad, personalidad y compromiso".

"Hemos sido serios, salvo en algún partido en el que salimos dormidos. El Burgos nos exigirá mucho porque es un rival muy bien trabajado por su técnico (Jon Pérez) Bolo. Será un compromiso duro para nosotros; debemos tener personalidad y compromiso", ha declarado Aguirre en la rueda de prensa previa al choque copero.

"Saludaré a Bolo con mucho respeto y cariño, el mismo tengo hacia todos mis colegas. En este colectivo nos tenemos que ayudar porque cuando la cosas nos val mal y estamos sin empleo son situaciones muy difíciles de digerir", ha precisado.

El 'Vasco' confirmó que a la capital burgalesa no viajarán los lesionados Vedat Muriqi, Martín Valjent y Jaume Costa; ni tampoco Manu Morlanes y el colombiano Daniel Luna, ambos recuperándose de un proceso gripal.

Con respecto al balance de la primera vuelta (el Mallorca ocupa el puesto décimo cuarto con 18 puntos, Aguirre que su equipo "ha quedado en el debe".

"Deberíamos tener 3 ó 4 puntitos más, y en el juego que hemos practicado no estoy contento en lo que hicimos ante el Villarreal, Granada y Girona. Hemos tenido visitas a campos complicados y muchos empates pudieron ser victorias. Pero no me lamento de nada, es solo una evaluación", concluyó Javier Aguirre.