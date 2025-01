El secreto de Raphinha para volver a ser un jugador de élite

El extremo del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' ha explicado en una entrevista difundida en las redes sociales del club catalán que tras la temporada pasada acudió a un profesional para superar sus problemas de confianza, y ha señalado este tratamiento como una de las claves de su actual rendimiento.



"La temporada pasada no me sentía confiado a título individual, no era consistente en mis partidos. Después, debido a las dificultades que pasé, busqué a un profesional que pudiera ayudarme a entender lo que sentía. Y en esta temporada, la confianza cambió, la forma de pensar cambió. Estoy viviendo el mejor momento de mi carrera", ha asegurado.

El internacional brasileño se ha definido como "una persona luchadora" que "siempre busca dar lo mejor" de sí misma dentro del campo, y ha admitido que se siente "muy feliz y privilegiado" por el hecho de ser uno de los capitanes del Barcelona esta temporada, en la que lleva 20 goles y 11 asistencias en 29 partidos.



Raphinha, que el curso anterior firmó 10 goles y 13 asistencias en 37 encuentros, ha recordado que cuando empezó a jugar al fútbol le cuestionaron por su físico: "Era muy pequeño, muy delgado. Decían que no tenía fuerza, que no tenía tamaño para poder competir. Y creo que eso me dio fuerzas para luchar y demostrar que no es con tamaño ni con fuerza como se compite y se juega al fútbol".

Por último, el atacante del Barcelona ha desvelado que "haber visto a los grandes ídolos brasileños" que han vestido la elástica azulgrana a lo largo de la historia "también fue una motivación" para seguir su "sueño" de convertirse en futbolista profesional.