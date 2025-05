El sábado será el último partido de Luka Modric en el Santiago Bernabéu

Héctor Cantú

La leyenda croata, Luka Modric, ha tomado una dura decisión que dejará heridas abiertas que tardarán en sanar en todos los seguidores del Real Madrid.

El mediocampista ha anunciado que una vez terminada esta temporada, dejará al equipo blanco, por lo que el sábado jugará su último partido en el Santiago Bernabéu.

Fue el mismo jugador el que anunció la decisión a través de sus redes sociales en donde recordó que llegó al equipo de la capital de España hace 13 años.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, definió.

En el mensaje ha advertido, también, que todavía disputará el Mundial de Clubes con el equipo blanco, mismo que intentará ganar para engrosar sus vitrinas personales.

“Aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida. Hala Madrid y Nada Más”, mencionó en el mensaje.

Modric, quien jugará su partido 66 el próximo sábado, completará 591 partidos con el Real Madrid, donde marcó 43 goles y colaboró con 95 asistencias.