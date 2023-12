El reto que busca cumplir Javier Aguirre con el Mallorca

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha admitido que la falta de puntería de su equipo ante las porterías rivales les ha "condenado un poco" esta temporada, aunque dejó patente su "fe" en que van a encontrar el gol, empezando este jueves ante Osasuna en Son Moix en la decimoctava jornada de la liga española.



"Estaría más preocupado si no generásemos ocasiones, pero las tenemos, dos o tres por partido, y alguna tiene que entrar. Con Toni Amor (segundo entrenador) hemos sumado los "mano a mano" fallados y ahí no hemos tenido fortuna. Hoy he insistido (en el entrenamiento)mucho en los remates a puerta, al primer palo, en segundos balones. Tengo fe en que el equipo va a encontrar el gol", aseguró Aguirre.

El Mallorca, décimo sexto con 15 puntos, necesita ganar a Osasuna para alejarse de la zona de descenso, en un arranque de campeonato muy por debajo de las previsiones y en el que solo ha ganado dos de los diecisiete partidos jugados.



"Nos faltan puntos", remarcó el "Vasco". "Es evidente que ni nosotros ni Osasuna estamos como hace un año. Hay que intentar ganar para finalizar la primera vuelta con un triunfo en casa. Pero no será fácil porque ellos han mejorado mucho en la faceta ofensiva y tiene un montón de jugadores que nos pueden hacer daño", subrayó.



"Veo todos los partidos de Osasuna por el cariño que le tengo (dirigió a los navarros entre 2003 y 2006) y sé que es un equipo que hace muchas cosas bien con la pelota por el buen trabajo de Jagoba (Arrasate) y de Ante Budimir (delantero croata y ex mallorquinista), que lleva 8 goles", precisó.



Aguirre defendió el trabajo de sus jugadores, el canterano Javi Llabrés, el canadiense Cyle Larin y el mallorquín Sergi Darder, los dos primeros cuestionados por errar situaciones de gol manifiestas, y el tercero, criticado por su falta de adaptación al dibujo táctico de su entrenador.

"Llabrés, con mucha personalidad, vino él a darme ánimos tras fallar una ocasión clara en Almería. Míster, estoy bien, me dijo. Esto es fútbol y es Primera División, donde los errores tienen consecuencias. Y lo mismo para Larin. En cuanto a Sergi, ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse. Es un jugador muy interesante y no la voy a descubrir yo. Está como todo el equipo, incluido yo mismo como entrenador. Soy el máximo responsable", remarcó Javier Aguirre.