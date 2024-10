El Real Madrid no jugará este fin de semana

El Real Madrid no verá actividad profesional este fin de semana luego de que La Liga, en conjunto con la Real Federación Española de Futbol (RFEF), decidieran aplazar el duelo ante el Valencia.

La solicitud de la Comunidad Valenciana ha sido escuchada y respetada, por lo que este y cuatro partidos más tendrán que ser reagendados ante la crisis que vive la ciudad por la DANA.

Los duelos entre el Villarreal vs. Rayo Vallecano, CD Castellón vs. RC Ferrol, CD Eldense vs. SD Huesca, Levante vs. Málaga y el partido refererido entre Valencia y Real Madrid no se jugarán en los próximos días.

El problema para el Real Madrid, que marcha segundo en la competición de España, radica en el calendario tan apretado de competiciones que tiene, donde prácticamente es imposible encontrar un resquicio para acomodar este partido en lo que resta del 2024.

La Liga ha pedido a los clubes que envíen sus propuestas de fechas para que el partido se dispute en lo que resta de la temporada a más tardar el próximo martes.

Durante esta jornada, en todos los partidos de futbol en España se guardará un minuto de silencio por las víctimas que ha dejado esta catástrofe natural.