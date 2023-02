El Real Madrid estrena corona con goleada en LaLiga

Cuatro días después de conquistar el Mundial de Clubes en Marruecos y sin Vinicius, por acumulación de tarjetas, el Real Madrid no se relajó, ganó con solvencia a un Elche (4-0) hundido en la clasificación y no sufrió antes de encarar diez días con la visita a Osasuna y Liverpool en el horizonte y recibiendo a Atlético de Madrid y Barcelona.



"Es un problema de concentración, organización y compromiso colectivo que no siempre tenemos", contestó, sincero, Ancelotti en la previa sobre las dificultades defensivas de su equipo en Rabat; y el mensaje caló pronto en la plantilla.

Karim Benzema supera a Raúl como goleador del Real Madrid

Eso sí, contra un rival que suma solo nueve puntos en 21 jornadas de Liga y que solo ha salido vencedor en uno de sus duelos, justo el anterior frente al Villarreal (3-1), y con su derrota en el Santiago Bernabéu se queda a 12 puntos de una salvación que cada día se ve más lejana.



El Real Madrid no quería sustos, y el español Marco Asensio, aún pendiente de una renovación que no se ha cerrado aún, abrió el marcador para sumar su quinto tanto en la temporada, pero este con un sabor muy especial.



El atacante anunció, en el Día Internacional del Cáncer Infantil la creación de una Fundación que lleva su nombre para ayudar a los niños en tratamiento oncológico y a sus familiares durante la enfermedad, a la vez que, al marcar este mismo miércoles, le dedicó el tanto a los niños con cáncer.



Un gol que llegó tras un recorte en el que se fue con facilidad en la frontal del área de Raúl Guti y Lisando Magallán para ponerla al palo largo. Definición marca de la casa ante la que nada pudo hacer un Edgar Badía que ya tenía cara de circunstancias, temiéndole lo que se le venía encima; un doblete de penalti del francés Karim Benzema.

El ariete transformó ambos, en el minuto 31, tras una mano, abierta en el salto, del chileno Enzo Roco y otro en el primer minuto de añadido de la primera mitad tras una falta dentro del área de Diego González.



Benzema rompió la mala racha desde los once metros del Real Madrid, tras los últimos fallados por Luka Modric y Marco Asensio, y sumó así 11 goles en LaLiga Santander; a cuatro, con cinco partidos menos, del polaco Robert Lewandowski.



Campó el conjunto blanco a sus anchas por un césped del Santiago Bernabéu que se cambió por tercera vez antes de recibir al Elche y que en su estreno siguió sin dejar esa sensación de alfombra que sí tenía en el pasado. Las obras siguen marcando el funcionamiento del feudo madridista.



Tras el descanso, el ritmo bajó, pero el Real Madrid siguió controlando el partido. Sin apretar, para evitar contratiempos pensando en un calendario muy exigente en las dos próximas semanas, y aún así Edgar Badia tuvo que esforzarse para evitar encajar más goles.



Rodrygo, Benzema y Asensio -este último con un bonito remate de tijera- le pusieron a prueba mientras pasaban unos minutos que parecían sobrarles a ambos equipos; ya que tenían puesta la cabeza ya en sus siguientes compromisos.



Aunque no para Luka Modric. El croata, que descansó de inicio, cerró el marcador con un gran disparo a la escuadra en el minuto 80 ante el que, esta vez, nada pudo hacer Edgar Badía. Tampoco para Sergio Arribas, quien, tras su gol en Rabat, se estrenó esta temporada en Liga en el Bernabéu y tuvo un disparo para marcar el que habría sido su primer tanto como 'local'.



Un 4-0, con la portería a cero tras encajar cuatro clubes en dos partidos en el Mundial de Clubes que hacen que el Real Madrid continúe su persecución a un Barcelona del que se mantiene, con igualdad de partidos, a ocho puntos aún con el duelo directo, en el Camp Nou, pendiente y 17 encuentros por delante.