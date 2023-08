El Barcelona se complicó demasiado la existencia ante el Cádiz

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que frente al Cádiz (2-0) "el problema ha sido no marcar antes" y que por eso el partido no se desencalló hasta la recta final, cuando anotaron Pedri y Ferran Torres los dos tantos del conjunto azulgrana."Cuando se plantan atrás y no hay ritmo en el partido, cuesta, pero no hemos estado bien en el último pase", aseguró el entrenador catalán, que destacó que su equipo "ha arriesgado y ha salido un buen pase de Gündoğan a Pedri", en la jugada del 1-0.

El Barcelona saltó al campo con Lamine Yamal, que se convirtió en el jugador más joven en lograr la titularidad en un partido de la Liga española con tan solo 16 años y 38 días.

El Barcelona festeja por primera vez en su 'nueva casa'

"Veo a Lamine preparado, es un futbolista muy maduro para su edad. No ha marcado, porque Ledesma ha hecho el partido de la temporada", señaló Xavi, que vio el encuentro desde la grada al estar sancionado por su expulsión en Getafe.

Sobre el estreno liguero, en el que el Barcelona empató sin goles ante el conjunto madrileño, el de Terrassa apuntó que en ese partido el equipo "no generó muchas ocasiones", y añadió que "las ha habido y han entrado".

Uno de los goleadores ha sido Ferran Torres, de quien ha dicho que "ha sido un ejemplo para el equipo" tras convertirse en el máximo goleador de la pretemporada con tres tantos, pese a estar siempre cuestionado.

"Ha metido un gol en tan solo diez minutos. A lo mejor el próximo día tiene un poco más de minutos", destacó sobre el punta valenciano.

Xavi también ha querido unirse a las felicitaciones para la selección femenina de fútbol, que esta tarde ha conseguido su primer Mundial.

"Han competido muy bien y han sido un equipo. Me alegro por Jorge Vilda, Rubiales y las jugadoras", concluyó.