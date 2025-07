El Barcelona recibe el 'ok' de La Liga para fichar en verano

EFE

El Barcelona podrá operar en el próximo mercado futbolístico bajo la regla 1:1 del 'fair play' financiero impuesto por LaLiga, según han informado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.



La confirmación de este extremo, adelantada por el rotativo 'Sport' y confirmada por EFE, supondrá un alivio para los planes de futuro de la entidad azulgrana, especialmente en lo que concierne a la inscripción de Joan García (RCD Espanyol), el único fichaje realizado hasta ahora, así como las posibles renovaciones previstas: Frenkie de Jong o Eric García.

También supondría una garantía para desencallar la operación Nico Williams, después de que diferentes informaciones se hayan referido a que el delantero ha pedido garantías por escrito para ser inscrito antes de dar el sí definitivo para firmar por el Barcelona.



Según 'Sport', extremo no confirmado por EFE, ha sido el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien ha informado del 1:1 al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.



La entidad azulgrana había anunciado que podría volver a operar con normalidad en el mercado después de las buenas noticias financieras que ofrecieron los números del pasado ejercicio, con unos ingresos de 950 millones de euros, por encima de los 893 presupuestados.



Sin embargo, todo quedaba a expensas de la que la empresa auditora del Barcelona (Crowe) aceptara como ingreso los 100 millones por los que el club catalán había cedido durante 30 años los 475 asientos VIP a las empresas Forta Advisors Limited y New Era Visionary Group.



Esa operación permitió al Barça en enero, tras haber cobrado como adelanto 58 millones de euros, la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, así como los nuevos contratos de Pedri, Gavi y Araujo. Pero semanas después el citado auditor (Crowe), cambió su informe al considerar que los asientos VIP del nuevo estadio no estaban construidos y no podían ser contabilizados.

Por ese motivo, el club catalán volvió a quedarse fuera del paraguas del 1:1 y tuvo que instar a la constructora turca del estadio, Limak, para que acelerara la instalación de los citados asientos antes del 30 de junio para que la cantidad recibida pudiera ser computada en el ejercicio contable.



Una vez Crowe ha dado nuevamente el visto bueno a la operación, los ingresos se registrarán en el balance y serán enviados a LaLiga para que confirmen oficialmente el regreso del Barça al 1:1.