El Barcelona inscribió en tiempo y forma a Dani Olmo

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el proceso de inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor fue realizada en tiempo y forma, por lo que no debió haberse puesto en duda el buen actuar de la directiva del equipo.

Así lo expresó durante su comparecencia ante los medios de comunicación, donde, además de explicar los procesos que cumplimentó el club en el caso de la inscripción de sus futbolistas, se lanzó directa y abiertamente contra los ‘conspiradores’ del cuadro catalán.

Joan Laporta, sin tapujos contra los 'desestabilizadores' del Barcelona

“Ha sido una tensión superlativa, pero fuimos superando los obstáculos. Eran más bien requisitos a nivel formal que fuimos complementando. El 31 de diciembre estaba presentada la documentación en tiempo y forma. Quedaba acreditar una parte del pago (de los palcos VIP), que no es lo común. Exigieron 40 millones para acreditar la operación”, explicó.

Al mismo tiempo, el mandamás culé, a quien la oposición pidió su dimisión por el mal manejo del caso Olmo, confirmó que detrás hubo un plan para desestabilizar al equipo.

“Hay personas que tenían la intención de desestabilizar al club y otros no. No soy iluso. Pero hay algunos que si no dicen eso no los escucha nadie. Pero les tengo que decir que no, no les ha salido bien. Pobre Barça si acaba en manos de los que actualmente están actuando como oposición. Ojalá no caiga nunca en estas manos. Han priorizado sus propios intereses por delante de los intereses del Barça”, sentenció.

Sobre el tema de los 100 millones de euros agregados por la venta de palcos VIP, Laporta confirmó que el modelo de negocio que se instauró, por vez primera, en la NFL y que en total les permitirá cobrar, al mediano plazo, 158 millones de euros.