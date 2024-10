El Barcelona contrató a un portero que gusta de fumar

Todavía no ha jugado un solo minuto con el Barcelona y el arquero polaco Wojciech Szczęsny, quien ha llegado para suplir la baja de Marc-André ter Stegen ha levantado ámpula en el barcelonismo.

En una entrevista realizada, misma que recogió Mundo Deportivo, el nuevo guardameta del Barcelona confiesa que tiene un gusto por fumar, mismo que según él, nunca ha interferido en su carrera y mucho menos le ha restado capacidades futbolísticas.

Wojciech Szczesny comienza a sentirse futbolista de Barcelona

“No le diré nada a los aficionados. Es una cosa que no cambiaré de mi vida personal. No es asunto de nadie si fumo. No afecta, no me afecta lo que hago en la cancha. Trabajo el doble, no fumo frente a los niños, intento esconderme y no hacerlo en público. Pero esto es algo personal, soy quien soy y así he ido toda mi vida”, declaró el guardameta.

🚬 Szczesny: "¿Si fumo? No es asunto de nadie".



👏 La respuesta de @lobo_carrasco, para escuchar una y mil veces: pic.twitter.com/K5bT713hiv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 9, 2024

La postura de Wojciech se da en un momento donde el futbolista tiene severos cuidados con su alimentación y su salud. Sin embargo, el guardameta no ha escondido su gusto por fumar y con ello, ha logrado pasar los exámenes médicos.

El guardameta de 34 años ha asegurado, también, que su sueño es poder ganar una Champions League y lograrlo con el Barcelona, sería ponerle la cereza al pastel.