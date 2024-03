El Atlético de Madrid no tiene un problema de piernas

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, tras vencer al Betis (2-1), que venían de una derrota "dura" ante el Athletic en Copa y que eso podía "pasar factura" en cualquier momento del encuentro ante los andaluces.

El técnico justificó así el mal partido de su equipo en la segunda mitad y el tremendo sufrimiento final. "Veníamos de un partido duro el otro día. No pudimos llegar a la final que queríamos y en la que tanta ilusión teníamos puesta y podía pasar factura en algún momento de la tarde ante el Betis. Destacar que la gente estuvo con el equipo a pesar del resultado del jueves".

Atlético de Madrid venció a Betis y tiene registro imbatible en La Liga

Sobre el encuentro señaló. "Empezamos bien el partido. Hicimos una primera parte muy buena y pudimos sacar más ventaja en el marcador. En el segundo tiempo, ellos mejoraron posicionalmente y hubo otra dinámica. Te hacen el 2-1 y aparecen los fantasmas, el miedo y todo lo que padece la gente negativa. Afortunadamente, hay más gente positiva y logramos salvar el resultado. Defendimos porque había que defender. Nos estábamos quedando sin energías y las repusimos para salir de ese agobio del Betis, que tuvo una clara para empatar el partido. Defender es una parte más del fútbol. La victoria es merecida. Nos sirve, nos da fuerzas y la necesitamos".

Preguntado por si el equipo llega a este tramo de la temporada con un bajón físico, el técnico lo negó. "No es un problema de piernas. La parte psicológica podía aparecer en cualquier momento del partido. Me gustó mucho la reacción de la gente durante el partido. Hermoso tuvo una ocasión clara para hacer el tercero. Si lo hace, no se hubiese preguntado si hay un problema de piernas".

"Si miramos solo la Liga, nos estamos desarrollando bien. Viendo la Liga estamos en el buen camino. Necesitamos mejorar fuera de casa. Esta victoria nos da energía", añadió.

Por último, cuestionado sobre Morata, explicó que "tiene el mejor promedio de goles en su carrera". "Va a seguir haciéndolos. Ojalá nos empuje en lo que nos queda. También Memphis estuvo bien, y eso suma para lo que viene ahora. Lo mejor que nos puede pasar es que estemos mal por no llegar a una final. Eso es que queremos salir campeones y eso genera críticas que tienen que estar, pero tener la fortaleza de sostener al equipo con todo lo que estamos hablando, me pone contento".