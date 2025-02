El árbitro no le entendió a Jude Bellingham: Carlo Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti afirmó que Munera Montero no entendió bien la expresión en inglés de Jude Bellingham, quien dijo “no me jodas,” en lugar de “fuck you” (vete a la mierda), situación que propició su expulsión.

“Hemos empezado bien y hemos acabado bien. Sobre la tarjeta roja, no ha entendido bien el inglés. 'Fuck off', no 'fuck you'. Ahí se ha equivocado. La traducción al español es no me jodas. Han pasado dos cosas en estos tres últimos partidos que todo el mundo ha visto. No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido”, abrió la comparecencia posterior al empate uno.

Los reclamos le salieron caros a Jude Bellingham y fue expulsado

“Todo el mundo lo ha visto en estos tres partidos. El VAR ha revisado situaciones en nuestra área, pero no en la contraria, como ha pasado hoy al inicio, con 2-3 situaciones que en nuestra opinión se tenían que revisar”, ha dicho sobre las últimas actuaciones arbitrales y un posible penalti sobre Vinicius que no se pitó.

El italiano incidió: “En los tres últimos partidos algo ha pasado que obviamente no tenía que pasar. Lo que podemos seguir haciendo es luchar, pelar y jugar bien”.

De la acción sobre el inglés, Ancelotti dijo que sería partidario de “hablar con el árbitro, no con Bellingham porque Jude ha hecho una protesta que decía: Si esto es falta, lo otro era penalti y no me jodas. La tarjeta roja sale por nerviosismo del árbitro”.