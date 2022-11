Eden Hazard va preparando las maletas del Real Madrid

Eden Hazard solo tiene en la mente el inicio del Mundial de Catar 2022, donde intentará retomar ese ritmo de futbol frenético y vertiginoso que le llevó a que el Real Madrid le contratara y el cual ha quedado enterrado bajos las sombras en la ‘Casa Blanca’.

Hazard no suele hablar con la prensa y mucho menos cuando las cosas no van bien, pero en una entrevista concedida al diario español Marca, el belga ha asegurado que en sus planes no está dejar al Real Madrid, pero, que el club tiene la última palabra, la cual acatará a cabalidad.

Hazard pasó de ser una de las apuestas más importantes y fuertes del club a quedar relegado en la banca, situación de la que él es consciente y que podría llevarlo a abandonar el club en verano próximo.

“En enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad. Pero en verano es posibe que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice "Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir", lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más”, detalló.

En la misma entrevista, Hazard aseguró que el peso nunca ha sido un problema real, solo que se exponenció por la fuerza mediática. Las lesiones y el confinamiento terminaron por trastocar el nivel de Eden.

“Todas las temporadas son iguales conmigo: durante la temporada tengo que trabajar y jugar al fútbol, pero, cuando tengo tres semanas para descansar, yo descanso, y no voy a cambiar. Esta historia fue hace cuatro años, aunque fue la realidad, pero luego hice dos meses increíbles antes de la lesión. Después no he tenido suerte por el confinamiento y por muchas cosas, como muchas lesiones en el segundo año... Pero durante diez años en el Chelsea jugué 500 partidos sin lesiones ni nada, y luego en dos años todas estas lesiones... Es algo que no puedo explicar”, agregó.

Bélgica forma parte del grupo F del Mundial de Catar 2022, donde se enfrentará en la fase de grupos a Canadá, Marruecos y Croacia.