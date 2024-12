Diego Simeone no se sale del guión y Atlético de Madrid va "partido a partido"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este domingo, tras la victoria contra el Getafe que lo sitúa segundo y en números de líder, en el "partido a partido", aunque sea "reiterativo y aburrido", porque "sin ese enfoque no hay luz", cuando fue preguntado por si el conjunto rojiblanco es un candidato a ganar la Liga.

Comienza la rueda de prensa de Simeone 🎙️ — Atlético de Madrid (@Atleti) December 15, 2024

"Soy reiterativo, aburrido. Son ya trece años. No voy a cambiar. Partido a partido, porque es la realidad absoluta del Atlético de Madrid. Si salimos de ese enfoque, no hay luz", advirtió el técnico en rueda de prensa en el Metropolitano, donde añadió: "No hay manera de ver nuestro presente y futuro que seguir trabajando con la misma humildad todos juntos".

"Antes del partido, hablaba con los futbolistas en la charla previa a venir del hotel para el estadio, el reconocimiento y el agradecimiento al trabajo que están haciendo todos los chicos que no estaban en la planilla (de titulares en el partido contra el Getafe)", dijo.



"En los últimos partidos, hemos repetido muchas veces la alineación y hay muchos jugadores importantes que están compitiendo de una manera extraordinaria de la misma manera que se representa cuando les toca entrar (desde el banquillo). Permitirnos que salgan Llorente y Giuliano y entren Molina y Correa, y Sorloth por Lino, esa es nuestra fuerza", continuó.