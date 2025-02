Dani Ceballos habla tras conocer la gravedad de su nueva lesión

Dani Ceballos volverá a detener su andar profesional debido a una dura lesión que ha sido confirmada por el propio club.

Serán un par de meses los que el defensa merengue quedará fuera de toda actividad tras presentar una lesión en el músculo de la pierna izquierda y justo cuando, desde su perspectiva, vivía el mejor momento de su carrera.

“Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento. Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis. HALA MADRID!”, escribió en sus redes sociales.

Esta no es la primera lesión de la temporada para Ceballos, quien acarrea un largo historial de ausencias debido a contratiempos musculares.

Dani Ceballos, el último superhéroe del Real Madrid

En septiembre pasado, se perdió 7 partidos debido a un esguince de tobillo que le obligó a parar por 47 días.

Esta se convierte así en la doceava lesión de Ceballos en su carrera profesional, isma que llega en un momento crucial, pues el Real Madrid jugará los octavos de final de la Champions League, enfrentará las semifinal de vuelta de la Copa del Rey y mantendrá la lucha encarnizada en La Liga por el título ante el Barcelona y el Atlético de Madrid.