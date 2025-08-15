¿Cómo fue el primer entrenamiento de Franco Mastantuono?

Redacción FOX Deportes

En las últimas 24 horas Franco Mastantuono firmó su contrato con el Real Madrid, posó con el jersey del equipo y completó su primer entrenamiento en Valdebebas.

El argentino de 18 años se puso a las órdenes de Xabi Alonso y compartió cancha con sus compañeros. Si bien está acostumbrado al futbol profesional, tras su paso por River Plate, ha notado cosas distintas en España.

En entrevista con Real Madrid TV, Mastantuono aseguró:

“Fue un día muy intenso con el calor, pero lo pude disfrutar mucho. La calidad de mis compañeros, la velocidad, creo que es un ritmo muy alto, que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar”.

El mediocampista también señaló que su primer encuentro con el entrenador fue bueno y que “me dio la bienvenida”.

Aunque no se ha hecho oficial, se espera que el argentino pueda tener minutos en la Jornada 1 de La Liga, cuando el Real Madrid enfrente al Osasuna.