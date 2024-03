Celta de Vigo se aleja del descenso a costa del Sevilla

El Celta, en el debut en su banquillo de Claudio Giráldez tras la destitución de Rafa Benítez, asaltó el Sánchez-Pizjuán al darle la vuelta al marcador en la segunda parte (1-2), lo que supone un gran paso en su lucha por la permanencia, todo lo contrario que el Sevilla, que se frena en seco y que aún tendrá que sufrir para mantener la categoría.



Un tanto del punta marroquí Youssef En-Nesyri a los dieciocho minutos puso por delante al Sevilla al descanso, pero en la segunda parte el Celta, con goles de Carles Pérez y el noruego Strand Larsen, situó el 1-2 en un partido en el que se mostró en muchos momentos mejor que el rival.

🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 cunha 𝗘𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘 vitoria ✅



Sumamos os tres puntos no Sánchez-Pizjuán oito anos despois 💪🩵 A por máis, afección!#SevillaFCCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/xX2V54coam — RC Celta (@RCCelta) March 17, 2024

La cita en la capital andaluza llegó en el inicio de la cuenta atrás del torneo, con diez partidos en los que ya empieza a consolidarse o diluirse el objetivo, que en el caso de sevillistas y célticos es la permanencia en la categoría tras una mediocre temporada.



Después de que la jornada se iniciara el viernes con la derrota ante la Real Sociedad (2-0) del Cádiz, equipo que marca en la tabla la antepenúltima posición de descenso, este encuentro perdió algo de dramatismo, sobre todo para un Celta que, independientemente del resultado de este domingo, se iría al parón por los partidos de las selecciones fuera de los tres puestos malditos.



Para el Sevilla de Quique Sánchez Flores, a seis puntos del descenso, se presentó una opción importante de dar el paso casi definitivo a la tranquilidad, pero el rival, con el debut en el banquillo del joven técnico subido del filial, era ponerse a cinco del Cádiz, lo que finalmente consiguió.



Fue el conjunto gallego el que más ímpetu puso, dominador del balón y con rápidas triangulaciones que hicieron recular a la formación andaluza, al que se veía correr tras el balón y tras un exsevillista como Iago Aspas, activado en las inmediaciones del meta noruego Orjan Nyland.

Pero también esa disposición de los visitantes dio a los locales la oportunidad de tener espacios a la contra y así el punta marroquí Youssef En-Nesyri rondó el gol muy rápidamente en tres ocasiones, de las que aprovechó la última al robar el balón a Unai Núñez y batir por bajo a Vicente Guaita.



El 1-0 llegó antes de cumplirse los primeros veinte minutos y poco después el Celta tuvo otro contratiempo al retirarse del terreno el defensa Javier Manquillo tras dañarse en una caída la muñeca derecha, por lo que fue sustituido por Carles Pérez.



Pese a ello, la formación viguesa no se amilanó y apretó mucho en busca del empate, como lo demuestran los ocho saques de esquina y las buenas opciones que tuvo el delantero noruego Larsen ante su compatriota Nylan, siempre muy atento, lo que supuso que el partido se fuera al descanso con el 1-0.



En el comienzo de la segunda parte Aspas, Larsen y Hugo Álvarez dispusieron de ocasiones para marcar, sin premio, pero esas acciones mostraron que el Celta salió como acabó en el primer período, con mejores ideas que un rival que confió mucho en su defensa y que creó poco en ataque.



Pese a ello, hubo respuesta sevillista, en dos ocasiones de Isaac Romero y otra del argentino Lucas Ocampos antes de ser sustituido a la hora de partido junto a En-Nesyri, éste con un gran enfado, por lo que fue reprendido por su técnico, lo que llevó al marroquí incluso a encararse con Quique Sánchez Flores.



No fue buen preludio esa situación del banquillo para el Sevilla, que vio cómo en siete minutos, del 71 al 78, el Celta dio la vuelta al marcador y en lo que restaba del choque no tuvo poder de reacción para recuperar al menos un punto.