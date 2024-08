Carlo Ancelotti sacó conclusiones tras la victoria ante Valladolid

Carlo Ancelotti dedicó elogios al brasileño Endrick tras su debut oficial con Real Madrid y gol en el Santiago Bernabéu y admitió que "tiene un potencial muy grande", con mayores elogios para el uruguayo Fede Valverde, del que dijo "es insustituible por su calidad, su fuerza y su inteligencia".

Endrick marcó su primer gol con Real Madrid en La Liga e impuso un récord

"Endrick tiene muy buena pinta, un potencial muy grande. En la situación del gol ha mostrado todas sus cualidades. Es muy rápido, buen control, potente en el golpeo, es su cualidad. Es un delantero centro de área porque en espacios reducidos es muy peligroso", dijo en rueda de prensa.

"Valverde sigue progresando, muestra mucha más personalidad y responsabilidad para el equipo. Para mí no es difícil decir que es un jugador que no se puede reemplazar en esta plantilla, es insustituible por su calidad, su fuerza y su inteligencia. Es una suerte tenerlo y creo que Kroos cuando ha dejado el club, ha elegido el jugador perfecto. No digo en calidad, si no por cualidad para reemplazarlo", añadió.

En su análisis de partido, 'Carletto' admitió que se marchó con "buen sabor" por el 3-0 final, aunque reconoció errores en el primer acto. "Tenemos que estar contentos teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido en la primera parte. Hemos mejorado mucho el aspecto defensivo pero el ritmo fue blando y lento con balón. La segunda mucho más activa en ataque, con más movilidad y velocidad con balón", analizó.