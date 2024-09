Carlo Ancelotti pide atención a las tarjetas amarillas por protestar

Carlo Ancelotti aseguró que los jugadores de Real Madrid deben evitar las protestas y los gestos a los árbitros después de ver seis cartulinas amarillas en los dos últimos partidos, ante Espanyol y este martes frente a Alavés.

"Ha cambiado el método y tenemos que acostumbrarnos. Todavía no lo hemos hecho. Hoy nos han sacado muchas amarillas por protestar. Tenemos que evitarlas y punto. Justo o injusto tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas", dijo en rueda de prensa tras la victoria ‘Merengue’.

"Me parecen exageradas seis amarillas por protestas y le he dicho que tengo que hacer lo mío para evitar que mis jugadores hagan esto. Sin ningún problema lo he hablado con el árbitro. Tenemos que evaluar el tema de las amarillas y lo haremos entre nosotros", añadió.

Lucas Vázquez, el anotador más rápido del Real Madrid

Ancelotti intercambió opiniones con Luis García Plaza al final del partido por una acción del brasileño Endrick en la que el Alavés pidió tarjeta roja por agresión.

"No puedo opinar porque no he visto la repetición. Hemos opinado del asunto después del partido, pero sin ningún problema ni enfrentamiento", aclaró.

Por último, Ancelotti no entendió una amarilla en especial por hablar con el colegiado su capitán Luka Modric. "Ha sacado la amarilla al capitán porque ha hablado y a esto solo puede responder el árbitro".