Carlo Ancelotti, el 'cerebro' detrás del Real Madrid campeón

Jude Bellingham reconoció que su gran temporada en el Real Madrid, con el que ha firmado 22 tantos y ocho asistencias, es "mérito" de su entrenador, Carlo Ancelotti, por su cambio de demarcación respecto al Borussia Dortmund y la "libertad" que le concede.



"Es el papel que mejor me va en este equipo. Cuando tengo la libertad de subir, bajar, pasar la última línea y tener el balón para jugar y crear, me siento muy bien y siento que puedo involucrarme en cualquier acción del juego e intentar hacer mi trabajo defensivo también", dijo en una entrevista con la UEFA.

"El mérito es para el entrenador por darme esa licencia. No es fácil ver a alguien que ha jugado en una posición más baja tanto tiempo en el Dortmund y encontrar algo que te haga pensar que me iría bien jugando un poco más arriba. Honestamente, todo el mérito es de Ancelotti", añadió.



Ganador de LaLiga y la Supercopa de España en su primera temporada en el Real Madrid, Jude desea poner el broche con la 'Champions'.



"Sólo pienso en los objetivos colectivos. De todo lo demás habla la gente. Siempre pienso en los compañeros con los que trabajo, que están ahí en los malos momentos y con quienes disfrutas los buenos. Y en lo bonito que sería levantar todos esos trofeos juntos y recompensar el trabajo que todos han hecho durante la temporada. Ese es el objetivo final del fútbol. Si habláramos dentro de un año, me gustaría tener una 'Champions' y estar en otra semifinal", deseó.

Bellingham reconoció que "no pensaba" llegar "tan rápido" al éxito, feliz con la exigencia que ha encontrado en el Real Madrid que le ayuda a superarse en cada partido.



"Este club siempre es lo máximo a lo que puedes aspirar en el fútbol. Ha sido el nivel al que quería llegar y al que podía llegar, pero no pensaba que llegaría tan rápido. Me siento agradecido cada día por poder representar al Real Madrid. Ahora es una gran parte de mi vida, es mi vida en realidad. Siempre fue mi objetivo", afirmó.



"Aquí aprendes a reconocer a las leyendas del pasado. Los valores y la identidad del club están construidos en esas leyendas que llevaron tan bien este escudo antes que nosotros. Es importante seguir el legado y los valores que ellos pusieron y es lo que yo intento hacer", añadió.



El centrocampista inglés desveló que su dorsal, el 5, era el que su padre se ponía con una camiseta blanca de Zinedine Zidane. "Yo le preguntaba que quién era ese jugador que llevaba en la camiseta y él me decía que cuando fuera mayor lo veríamos en Youtube. Ahora, que yo llevo el 5, es una gran historia", relató.

Por último, valoró la labor de equipo para suplir los momentos de la temporada en los que no estuvo por lesión o bajó su rendimiento tras un inicio de récord.



"Disfruto siendo jugador del Real Madrid, en los momentos buenos y en los malos, cuando tienes que levantarte y volver a intentarlo. Todo lo que tiene que ver con jugar al máximo nivel en un club tan grande me parece increíble. Hay que disfrutar la sensación de estar en las trincheras y pensar que no es un buen momento pero tomar responsabilidad y ayudar al equipo a salir de esos momentos malos", sentenció.