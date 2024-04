Betis y Sevilla firman el empate en el Benito Villamarín

Betis y Sevilla empataron 1-1 en el derbi sevillano disputado en el Benito Villamarín, un marcador que, tras un partido intenso, como es habitual en estos duelos cainitas, y equilibrado, aunque con más presencia en ataque de los verdiblancos, ralentiza la escalada del conjunto del chileno Manuel Pellegrini en su lucha por acceder a la Liga Europa.



Un tanto de penalti transformado por Isco Alarcón a los 38 minutos puso al Betis por delante, pero el sevillista Kike Salas, con un buen cabezazo en el 56 al saque de un córner y poco después de ingresar al campo, logró el 1-1, un empate que mantiene séptimos a los béticos, a 2 puntos del sexto y con 2 de ventaja sobre el Valencia, mientras que el Sevilla, ya salvado virtualmente del descenso, se fue con la alegría de puntuar en el feudo del eterno rival tras un año decepcionante.

El Betis encaraba más obligado el derbi sevillano número 106 en Primera, un duelo cainita en el que el resultado deja huella hasta muchas semanas después entre las aficiones de los eternos rivales, por jugar en casa y estar en la pelea por Europa, ante un Sevilla ya con la salvación virtual tras 'tontear' muchas jornadas con el descenso y que quería reconciliarse con su gente después de un año muy decepcionante.



Ambos llegaban a la cita en buena racha, con dos triunfos seguidos los verdiblancos y tres los blanquirrojos, aunque con mejores sensaciones en cuanto al juego de los del chileno Manuel Pellegrini, con el exsevillista Isco Alarcón en el timón de su fútbol ofensivo y, en el otro bando, con un fútbol vertical buscando la rapidez del joven Isaac Romero y En-Nesyri.



Pellegrini repitió el once que venció la pasada jornada al Valencia (1-2), mientras que su homólogo en el Sevilla, Quique Sánchez Flores, con muchas bajas en el medio por las lesiones de Sow, Gudelj y Óliver Torres, introdujo como novedades al argentino Marcos Acuña, como central zurdo y dejando en el banquillo a Kike Salas, y a Suso Fernández de interior.



Los béticos no entraron cómodos al partido, se les notó encorsetados, poco sueltos, ante un equipo sevillista bien colocado en una primera parte trabada, con interrupciones y en la que los del barrio de Nervión sufrieron al cuarto de hora el contratiempo de perder a una de sus bazas ofensivas, al retirarse lesionado Isaac y ser relevado por el belga Lukebakio.

El Betis, que hasta entonces no había hallado el rumbo y apenas había generado peligro, pareció dar un paso adelante, pero con más voluntad que eficacia, pues fue el Sevilla el que le dio el susto en el ecuador de esta mitad al rematar al poste En-Nesyri, tras lo que Lukebakio no atinó en el rechace y Lucas Ocampos, en fuera de juego, remachó a gol, con lo que fue anulado.



El 'todoterreno' argentino del Sevilla lo intentó al filo de la media hora con un fuerte tiro que se marchó desviado, pero el equipo verdiblanco replicó a los 35 minutos con un un centro al área de Isco que, previo fallo del meta Orjan Nyland, remató Pablo Fornals, con el noruego fuera de su marco, pero Sergio Ramos, providencial, salvó el gol bajo los palos.



Sólo un minuto después cambiaron todos los planteamientos, al señalar el árbitro penalti tras dar un tiro de Fornals en el brazo de Lukebakio, cuando girándose estaba casi de espaldas. Isco Alarcón, de nuevo el más entonado de su equipo, lo transformó en el 1-0 a siete minutos del descanso con un potente disparo ajustado que, a su derecha, rozó Nyland.



En la reanudación, el Betis pudo ampliar su renta en un mano a mano del congoleño Cédric Bakambu ante Nyland, pero, cuando le encaraba, notó un pinchazo en la pierna derecha y, lesionado, disparó mal. Le sustituyó el brasileño Willian José.



Insistió el Betis, más por ímpetu que por juego, y Ayoze probó al meta noruego para que éste despejara en una buena parada. Sin embargo, después de que Quique sacara a Kike Salas por Jesús Navas para que Ocampos pasara al carril derecho, fue el Sevilla el que empató en un córner con un gran gol de cabeza del canterano de Morón, recién ingresado al campo, en el 56.



A los dos minutos, el árbitro pitó penalti al entender que el francés Badé había golpeado a Isco en la cara dentro del área sevillista, pero, tras ser avisado por el VAR y ver la jugada en la pantalla a pie de campo, se desdijo y anuló la pena máxima. A partir de ahí, el equipo verdiblanco lo intentó por medio de Isco o Ayoze, pero sin éxito ante la solidez defensiva visitante.



Pellegrini refrescó a su equipo dando entrada al francés Fekir por Fornals, primero, y luego a Rodri y al marroquí Ez Abde por un cansado Isco y Ayoze, tras vaciarse ambos en la creación y en el ataque local, aunque antes el 'genio' malagueño protagonizó un tiro cruzado, con poca fuerza, que no supuso ningún problema para Nyland.



De ahí al final, el Sevilla, con el canterano Juanlu y el argentino Lamela en el campo tras relevar a Ocampos y a Lukebakio, defendió bien su empate y pasó pocos apuros, a pesar de que en la recta final Abde cabeceó un centro que dio en la parte superior del larguero y de que Chadi Riad, a la media vuelta, no aprovechó un rechace de la zaga sevillista. Al final, igualada en el derbi sevillano y quizás un sabor más agridulce en el Betis por estar jugándose acceder a Europa.