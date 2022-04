¡Betis es campeón de Copa del Rey con todo y gol de Andrés Guardado!

Festejar un título en España no es para cualquiera, hacerlo con Betis suena casi épico, pero marcar uno de los penales que definieron el campeonato a los 35 años, solo Andrés Guardado.

Betis es campeón de la Copa del Rey tras vencer al Valencia en penales, luego del 1-1 en tiempo regular.

Primer título para el equipo bético desde que ganó su segundo torneo de Copa en 2005.

¿Y los mexicanos? Diego Lainez no entró en la convocatoria, mientras que Andrés Guardado ingresó a los 102 minutos (primer tiempo extra) y aunque no tuvo muchos minutos, fue clave para que su equipo no perdiera el equilibrio y además colaboró con el tercer gol en la tanda de penales.

🏆🏆🏆💚



Señoras y señoras, niños y niñas...



El Real Betis Balompié es CAMPEÓN de la #CopaDelRey.#BetisAlé pic.twitter.com/TYmjyNgLT0 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 23, 2022

Betis, que se puso adelante en el tiempo regular con el cabezazo de Borja Iglesias a los 11 minutos, estuvo perfecto desde el manchón y se llevó el triunfo 5-4 gracias a los goles de Willian José, Joaquín, Guardado, Tello y Juan Miranda. Por el equipo ‘naranjero’ solo falló Yunus Musah.

El tiro de Andrés fue cruzado, hacia la izquierda, para engañar por completo al portero Mamardashvili.

Ya había reconocido Guardado que no se imaginó estar disputando un título de España a estas alturas de su carrera, pero ahora se verá festejando su primer título en España, además de aquel de Segunda División que ganó con el Deportivo La Coruña en la temporada 2011/12.

Curioso que el primer título de Andrés sea ante uno de sus exequipos en La Liga.

Uno de los días más gloriosos en la historia del Betis se vivió en La Cartuja de Sevilla, donde un equipo que pareciera tener cero oportunidades en La Liga se coronó en el otro torneo de España.