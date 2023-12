Barcelona recuperó el título en 2023, pero hoy está a la deriva

Barcelona alzó el título de La Liga después de tres temporadas, Xavi tomó el mando y fue encontrando triunfos que le permitieron tomar distancia, sin embargo, la dinámica cambió con el paso del tiempo y después de celebrar el campeonato, hoy navega entre los primeros de la tabla, pero a siete puntos del líder.

La ilusión por el título duró poco y las cosas en Barcelona han mutado, el proyecto de Xavi causó un levantón de ánimo que los resultados no mantuvieron, esta campaña todo se torció y el momento actual no es de presumir, se perdió el futbol y las derrotas contra los rivales directos van marcando la campaña.



Derrotas ante Real Madrid y Girona le privan de pelear por el liderato, no solo dejó seis puntos ante los candidatos, futbolisticamente se notó la diferencia y el conjunto azulgrana reflejó que está lejos de defender el título, la irregularidad está afectado y el objetivo será terminar entre los primero cuatro de la tabla.



Barcelona tiene media temporada para revertir la situación, una buena racha lo puede meter de nuevo en la pelea, pero para eso debe reencontrarse con el futbol, con la idea de Xavi que al principio la sostenía la estructura en el mediocampo, una zona afectada por lesiones que han dejando al equipo a la deriva.