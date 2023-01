Barcelona goleó a Real Madrid y ganó la Supercopa de España

Barcelona venció 3-1 a Real Madrid y Xavi levantó su primer trofeo al frente del conjunto azulgrana que alcanzó 14 en la Supercopa de España, para el equipo blanco terminó la fantasía de ganar seis competencias en 2023 y los ‘Blaugranas’ ahora miran La Liga con mayor emoción.

Gavi adelantó a Barcelona y entró a la historia de la Supercopa de España

Real Madrid no está en su mejor momento y eso se nota, no ha alcanzado el nivel después del parón por la Copa del Mundo y sumado a las bajas llegó mermado al ‘Clásico’, el líder de La Liga no especuló y desde el inicio buscó el triunfo, en 13 minutos ya había aparecido en dos ocasiones Thibaut Courtois para bajar la cortina.

Del equipo blanco muy poco, solo un remate de Karim Benzema que se fue por a un lado de la portería y como suele ser en este tipo de partidos, los errores son determinantes. Antonio Rüdiger se equivocó en la salida, el balón le llegó a Robert Lewandowski quien habilitó a Gavi para adelantar a Barcelona a los 33 minutos.

Robert Lewandowski se estrena como goleador en El Clásico

Otro error de Dani Carvajal en mediocampo dejó una avenida que aprovechó Gavi, el goleador más joven en la historia de la Supercopa de España le devolvió la cortesía al delantero polaco quien anotó su primer tanto en ‘El Clásico’ antes del descanso.

Los ‘Merengues’ se quedaron muy lejos de reaccionar, no generaron peligro y otro desacierto en el medio campo fue el último clavo en el ataúd. Dani Ceballos dividió el balón y ‘Lewa’ lo recuperó para darle juego a Gavi quien terminó cruzando el esférico para la llegada de Pedri quien redondeó la goleada a 20 minutos del final.

El gol de honra por parte del equipo blanco llegó con el tiempo cumplido, no no hubo tiempo para que Real Madrid pudiera soñar con otra remontada y Barcelona terminó celebrando en Arabia Saudita el primer título de Xavi al frente del equipo azulgrana.