Barcelona está obligado a recuperar su esencia y pelear por La Liga

El cambio de Xavi por Ronald Koeman llegó tarde a Barcelona que debe planear la perfección la próxima temporada, no se pueden permitir más errores en ninguna de las áreas importantes del club y la directiva debe cerrar cuanto antes las incorporaciones, el técnico no tiene otra cosa en la cabeza que no sea pelear por el título de La Liga.

Ellos viven sus últimos días como jugadores del Barcelona

Después de la victoria en ‘El Clásico’, la sensación era que Barcelona había despertado muy tarde en la temporada, así parecía, pero la distancia entre Real Madrid que fue líder de punta a punta era inalcanzable porque dependía más del equipo blanco que de los ‘Blaugrana’.

La directiva trabaja día y noche en encontrar la fórmula que le permita fichar jugadores de primer nivel para el proyecto de Xavi, el técnico intenta recuperar las bases, el futbol y tiene planes específicos para que Barcelona compita, pero si no se encuentran soluciones a los problemas económicos tendrá que cambiar de idea.

Los ‘Blaugrana’ no pueden permitirse otro fracaso, la nueva temporada tendrá la ventaja de que el estratega no empezará de cero, ha ganado experiencia desde su llegada al Camp Nou y con sus ideas apegadas a las del club intentará construir un Barcelona que pueda ser campeón.