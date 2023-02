Barcelona, 'campeón indiscutible' de mitad de temporada

El Barcelona se erigió como ‘campeón de media temporada’ luego de sumar una victoria más a su palmarés en uno de los duelos más complicados de la temporada 2022-2023.

El equipo de Xavi Hernández derrotó por la mínima diferencia al Betis y así culminó los 19 partidos de la primera vuelta como líder de la competición con 50 unidades, 18 más que el Real Madrid que también tiene un partido pendiente por jugar de la primera mitad de la temporada.

El Pichichi de @LaLiga está de vuelta pic.twitter.com/VzkDL6qnXW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 1, 2023

El equipo de Xavi Hernández volvió a ser efectivo en el momento preciso en un partido donde Raphina se llevó los reflectores. EL jugador brasileño apareció en dos ocasiones para mandar al fondo la pelota a las redes. La primera quedó invalidada por fuera de lugar y la segunda se convirtió en el tanto que adelantó al equipo a la victoria.

El Betis le hizo partido al Barcelona, pero pequeñas distracciones le pusieron en jaque. Rui Silva tuvo que emplearse a fondo en más de dos ocasiones para evitar la caída de su arco y darle ligeras esperanzas al equipo de casa de sumar unidades en este cotejo.

Robert Lewandowski se niega a dar por perdido el Pichichi

Sin embargo, en un balón aparado apareció Robert Lewandowski para poner el 2-0 que condenó a la derrota al Betis y que alargó a seis victorias conscutivas la marcha positiva del equipo de Xavi Hernández.

Con el duelo prácticamente condenado llegó el tanto que acercó al cuadro bético en el tanteador. Un error al atacar la pelota de Jules Koundé, se tradujo en autogol para poner cifras definitivas a la noche a cutro minutos del final.

Aún con media temporada por disputarse el equipo del Barcelona sigue mostrando músculo. No hay posibilidades de distracciones para no perder la distancia que, no es tan abultada, pero que podría llegar a ser definitiva sobre el Real Madrid en su intento por lograr el título de liga.