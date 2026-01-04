Atlético no pudo con la Real Sociedad y dejó dos puntos en el camino de La Liga

Redacción FOX Deportes

Pellegrino Matarazzo debutó como entrenador de la Real Sociedad con un empate ante Atlético de Madrid que se vio superado por la intensidad y la presión del conjunto donostiarra y que se dejó dos puntos vitales en su intento de pelear el título de La Liga.

Empate en San Sebastián. pic.twitter.com/TYY66LdbgW — Atlético de Madrid (@Atleti) January 4, 2026

La nueva Real de Matarazzo arrancó con ganas y fuerza mediante una presión alta y con un par de acciones a balón parado en los primeros tres minutos y Oyarzabal remató muy cerca del palo zurdo de Oblak desde fuera del área. Eso sí, los 'Colchoneros' reaccionaron rápido con una volea de Julián Álvarez a la salida de un córner que se marchó por encima de la portería de Remiro.

En el minuto 12, “La Araña” volvió a tener en sus botas el 0-1 tras una buena acción trenzada de los madrileños, pero su derechazo se marchó ligeramente desviado. Cuatro minutos más tarde, Oblak tuvo que intervenir para mandar un buen remate desde el balcón del área de Brais Méndez en lo que fue el primer disparo entre palos del encuentro.

🔚 Final del partido.



➕ Sumamos un punto para arrancar el año. pic.twitter.com/41lf8CvEnw — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 4, 2026

Ya en la segunda parte, Guedes fue el primero en probarlo sin mayores complicaciones para Oblak. En el 50, Sorloth remató a placer un buen centro de Giuliano Simeone para hacer el 0-1 en el marcador. Los rojiblancos crecieron en el partido y a los dos minutos Gallagher erró un mano a mano que pudo sentenciar el partido.

Cuando mejor parecía estar el conjunto visitante, Gonçalo Guedes igualó la contienda en una gran transición que culminó con sangre fría para superar al meta esloveno al minuto 56.

En el 83 Remiro sacó una buena mano para detener el uno contra uno de Griezmann y en la siguiente jugada Aramburu remató muy arriba. Kubo lo volvió a intentar pocos minutos después, pero se volvió a topar con el muro esloveno. En el 93 Soler la volvió a tener, pero sin fortuna.