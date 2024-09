Atlético de Madrid, feliz por el desempeño de Julián Álvarez

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este domingo, tras la victoria por 3-0 contra el Valencia, que "todos" en el conjunto rojiblanco necesitaban "un gol" de Julián Alvarez, tal y como demostró "la manera que lo festejaron los compañeros" y como "gritó" la gente el tanto del atacante argentino.



"Habla por sí solo de la importancia que tenía. Todos necesitábamos que haga un gol, para que esté más tranquilo y se relacione con lo que le gusta, que es el gol. Ojalá sea el primero de muchos", valoró en rueda de prensa en el estadio Cívitas Metropolitano.

"No estoy dentro de Julián, ni fui delantero, pero me imagino, poniéndome en su lugar, que él vive del gol y del entusiasmo que genera este tipo de situaciones. Hoy apareció como siempre aparece, en el momento exacto, en una jugada que parecía que se desvanecía y de repente los jugadores que están preparados para estar en el lugar indicado, en el sector que tenía que estar, por suerte concretó", abundó.



El 1-0 lo marcó Conor Gallagher. "Un jugador trabajador, con calidad, buena llegada de segunda línea, que recupera pelotas, que no deja de dar el máximo en cada situación del juego, que participa a veces haciéndolo mejor y otras no, quizá. Ha venido con mucha ilusión y necesitamos este tipo de futbolistas en mitad de la cancha, porque nos hacen sin duda mejores", resaltó Simeone.



El Atlético encadenó su cuarto partido sin goles en contra. "Miro mucho fútbol y miro casi todos los partidos que se juegan. Salvo el City o el Barcelona, que pocos equipos presionan alto con la línea alta y tratan de defender en esa posición en el campo, la mayoría, el 80, 90 por ciento, se refugia. Cada uno busca lo que más le conviene en consecuencia de los futbolistas que tiene", explicó.



"Supimos resolver bien en el primer tiempo, sobre todo la posibilidad de contragolpe del Valencia, por la velocidad de los cuatro de arriba que tenía. Sostuvimos bien el ataque, controlamos el juego llevándolo al lugar que queríamos, con paciencia, con tranquilidad, hasta lento por pasaje, pero sí haciéndonos los dueños del partido y a partir de ahí aparecieron las situaciones de gol. Parecía el partido del Espanyol y apareció la jugada que rompió el partido", repasó del encuentro.



Para él, en este recorrido de cinco partidos, "la fuerza más grande" de su equipo que está "respondiendo muy bien toda la gente que entra desde el banco y eso da la posibilidad de competir" como quiere, según contó Simeone, que destacó que ve "muy bien" a Rodrigo de Paul. "Por eso lo puse desde el inicio. A un campeón de mundo hay que exigirlo, es normal", añadió.